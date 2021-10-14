Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1767vom 14.10.2021
43 Min.Folge vom 14.10.2021Ab 12

Die 14-jährige Carolina Ritter ist eine ruhige, brave Schülerin, die bisher nie auffiel. Durch ihre Unsicherheit und Kindlichkeit wurde sie ein beliebtes Opfer ihrer Mitschülerin Mascha: Die gab sich im Internet als der gutaussehende Klassenschwarm Tim aus, in den Carolina heimlich verliebt ist, und flirtete mit ihr unter seinem Namen im Chat. Plötzlich verschwindet Mascha spurlos. Hat Carolina möglicherweise etwas damit zu tun?

