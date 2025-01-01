Richter Alexander Hold
Folge 1881: Das tote Busenwunder
44 Min.Ab 12
Hat Timo Körber den Manager seiner Schwester Lilli niedergestochen, weil er ihm die Schuld an ihrem Tod gab? Das Erotikstarlet hat sich immer wieder Schönheits-OPs unterzogen und war schließlich nicht mehr aus der Narkose erwacht. Als der Manager dann sogar ihre Beerdigung für Promotionzwecke missbrauchte, soll Lillis Bruder durchgedreht sein ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1