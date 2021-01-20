Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hässlich, aber okay

SAT.1Staffel 11Folge 1882vom 20.01.2021
Folge 1882: Hässlich, aber okay

45 Min.Folge vom 20.01.2021Ab 12

Torsten Evers hat mittels einer Dating-Seite für nicht so attraktive Singles seine Traumfrau kennengelernt. Doch dann soll er seine Angebetete überfallen und niedergeschlagen haben, weil sie nach einem Umstyling mit ihm Schluss gemacht hat.

