Richter Alexander Hold
Folge 1912: Heimlich im Puff
45 Min.Ab 12
Der Versicherungsvertreter Peter Waltmann soll im Bordell mit der Tochter seiner Nachbarn zusammengetroffen sein, da sie zu ihm aufs Zimmer geschickt wurde. Hat er sie umgebracht, damit sie ihn nicht bei seiner Frau verrät?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1