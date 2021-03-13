Richter Alexander Hold
Folge 1961: Der letzte Einbruch
45 Min.Folge vom 13.03.2021Ab 12
Die 17-jährige Jasmin Lange ist der Polizei bereits wegen einiger kleiner Diebstähle bekannt. Doch sie wollte ihr Leben ändern, hatte sich verliebt und eine Lehrstelle in Aussicht. Da wird sie mit ihrem Freund beim Einbruch in einen Designerladen erwischt ...
