Folge 239: Mit Lampe niedergeschlagen
42 Min.Ab 12
1. Fall: Jenny Heller steht vor Gericht, weil sie Jochen Mahler mit einer Lampe niedergeschlagen und schwer verletzt haben soll. 2. Fall: Nach einem Streit mit ihrem Geliebten soll das Au-Pair-Mädchen Monica Jones einen schweren Autounfall verursacht haben. Das ihr anvertraute Kind wurde dabei schwer verletzt. Die Aussage der Angeklagten gibt Rätsel auf.
