Folge 259: Rosenkrieg
42 Min.Ab 12
1. Fall: Janina Eismann soll ihrem Ehemann Bastian in der Silvesternacht absichtlich mehrere Fonduegabeln ins Gesäß gerammt haben. Zwischen den beiden tobt seit Monaten ein heftiger Trennungskrieg. 2. Fall: Carolina Meier soll ihrer verhassten Nachbarin bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt einen Eimer Wasser vor die Gartentür gekippt haben! Diese rutschte auf der gefrorenen Eisfläche aus und brach sich das Steißbein.
