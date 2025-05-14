Schwuler Sohn/Ungehorsame TochterJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 262: Schwuler Sohn/Ungehorsame Tochter
42 Min.Ab 12
1. Fall: Jessica Jellineck soll auf Dennis Wegener mit einer Lavalampe eingeschlagen haben, als der sich weigerte, mit ihr zu schlafen. 2. Fall: Die Arzttochter Marie Schäfer wollte in der Apotheke mit einem gefälschten Rezept an Betäubungsmittel gelangen. Wollte sie damit ihre Drogensucht befriedigen oder stecken andere Gründe hinter dieser Tat?
