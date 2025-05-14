Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 271
42 Min.Ab 12

1. Fall: Raoul Keller soll während einer Hochzeit auf Martinique die Braut entführt und vergewaltigt haben. Er selbst behauptet, an die Tatzeit keine Erinnerung zu haben. 2. Fall: Jürgen Altmann soll seine Frau Nina gefoltert und dabei fast in der Badewanne ertränkt haben.

SAT.1
