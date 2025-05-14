Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Impotenter Playboy

SAT.1Staffel 2Folge 279
Impotenter Playboy

Impotenter PlayboyJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 279: Impotenter Playboy

42 Min.Ab 12

1. Fall: Die Friseurin Elke Zeltner steht wegen übler Nachrede vor Gericht. Sie soll mehrfach öffentlich behauptet haben, dass ein durch Talkshows bekannt gewordener Playboy ein impotenter Lügner sei. 2. Fall: Der Unternehmer Heinz Goggel soll in seiner Firma die Auszubildende Julika Weigandt erpresst und zum Sex gezwungen haben. Handelt es sich um eine Rufmordkampagne oder nutzte der Unternehmer die Notlage der Auszubildenden schamlos aus?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen