Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Menschliche Zielscheibe

SAT.1Staffel 2Folge 281
Menschliche Zielscheibe

Menschliche ZielscheibeJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 281: Menschliche Zielscheibe

42 Min.Ab 12

1. Fall: Vicky Ballock soll ihre Mitschülerin Kristin Rösch eine Zielscheibe auf den Oberkörper gemalt haben, um sie anschließend mit 50 Dartpfeilen zu bewerfen. 2. Fall: Sandrine Schmitz ist angeklagt, den Wagen ihres Ex-Freundes Patrick Seliger gestohlen zu haben, um ihn in Tschechien zu verkaufen. Sie selbst behauptet, Patrick Seliger habe ihr den Wagen geliehen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen