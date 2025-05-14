Richter Alexander Hold
Folge 283: Liebe unter Geschwistern
42 Min.Ab 12
1. Fall: Kai Wiedmann wird eine sexuelle Beziehung zu seiner leiblichen Schwester Christina vorgeworfen. 2. Fall: Die verurteilte Mörderin Christina Thonke soll den Adoptivvater ihrer Tochter mit einer Pistole bedroht und ihm einen Finger abgehackt haben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1