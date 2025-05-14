Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Ausgelacht

SAT.1Staffel 2Folge 291
Folge 291: Ausgelacht

42 Min.Ab 12

1. Fall: Steffen Zander soll seine Angestellte Judith Müller mit einem Küchenmesser niedergestochen haben. War er wütend, weil sie ihn auslachte, als er ihr kündigte oder hat er mit dem brutalen Überfall gar nichts zu tun? 2. Fall: Simon Schöndorf steht vor Gericht, weil er seinen besten Freund Pierre Heilbach mit dem Auto angefahren haben soll. Verlor der Angeklagte die Nerven, weil er herausfand, dass seine Mutter die Geliebte seines besten Freundes ist?

