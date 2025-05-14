Zum Inhalt springenBarrierefrei
Durch den Wald getrieben

SAT.1Staffel 2Folge 299
Folge 299: Durch den Wald getrieben

43 Min.Ab 12

1. Fall: Die Buchhändlerin Roswitha Sonntag soll die Hellseherin Cora Corelli nachts mit einer brennenden Fackel durch den Wald getrieben und verletzt haben. 2. Fall: Der Kriminalkommissar Stefan Moosgruber ist angeklagt, Terence Wright niedergeschlagen zu haben. Wollte Terence Wright dem Polizisten Drogen verkaufen?

