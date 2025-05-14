Richter Alexander Hold
Folge 300: Leiche im Kofferraum
42 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Claudia Marza sitzt auf der Anklagebank, weil sie eine Leiche im Kofferraum eines Autos spazieren fuhr. Der Tote war Mitglied einer Gang. Hatte Sie ein Motiv, den Mann zu erschießen, oder steckt ein anderes Geheimnis hinter diesem Tod?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1