SAT.1Staffel 2Folge 308
Folge 308: Gesicht entstellt

42 Min.Ab 12

1. Fall: Der Transvestit und Make-up-Artist Dirk Schmidt soll dem Model Julia Thiersch nach einem Fotoshooting eine giftige Creme aufgetragen haben - seitdem ist ihr Gesicht entstellt. 2. Fall: Doris Herbst wird beschuldigt, ihren Ex-Freund Jan Fröhlich entführt und halbnackt an ein Denkmal gefesselt zu haben. Er erlitt dabei Erfrierungen und ist seitdem zeugungsunfähig.

