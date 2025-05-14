Richter Alexander Hold
Folge 331: Italienischer Bruder
42 Min.Ab 12
1. Fall: Der Sizilianer Luigi Mandrelli wird beschuldigt, den Schüler Nick Keilweg gefesselt in eine 4 Meter tiefe Baugrube gestürzt zu haben, weil der sich an seine kleine Schwester Carla herangemacht haben soll. Wollte Luigi wirklich nur seine Schwester beschützen? 2. Fall: Kevin Förster soll seine neue Bekannte nach einem gemeinsamen Abendessen vergewaltigt haben. Er behauptet jedoch, sie habe eindeutig signalisiert, Sex zu wollen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1