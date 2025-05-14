Vorsicht bei der PartnervermittlungJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 338: Vorsicht bei der Partnervermittlung
42 Min.
Holger Langer ist angeklagt, die Wohnung seiner Ex-Freundin Sonia Greiss angezündet zu haben - die junge Frau erlitt dabei schwere Verbrennungen. Kurz vor der Tat hatte sich Sonia von Langer getrennt.
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
