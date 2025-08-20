Zum Inhalt springenBarrierefrei
Falsche Liebesschwüre

SAT.1Staffel 3Folge 423
Folge 423: Falsche Liebesschwüre

41 Min.Ab 12

1. Fall: Hat der Stallbursche Christoph Eichmann sich mit falschen Liebesschwüren das Vertrauen der 17-jährigen Steffi erschlichen, um dem Mädchen ihr Pferd zu stehlen? Oder hat Christoph das Tier tatsächlich in Steffis Auftrag verkauft? 2. Fall: Die angesehene Urologin Dr. Vanessa Starck soll sich am Freund ihrer Tochter vergriffen haben. Hat sie ihm ans Geschlechtsteil gefasst und sich über seine kümmerliche Männlichkeit lustig gemacht?

