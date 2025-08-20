Richter Alexander Hold
Folge 429: Von Kopf bis Fuß tätowiert
43 Min.Ab 12
1. Fall: Karsten Frentzheim und der Tätowierer Lutz Salbott sollen Christiane Burger brutal in ihre Gewalt gebracht haben. Ließ Karsten Frentzheim seine Ex-Freundin gegen ihren Willen von Kopf bis Fuß tätowieren? 2. Fall: Paolo Rupert ist angeklagt, seine kubanische Putzfrau Patricia Schott in den Keller gesperrt zu haben. Wollte der Fotograf die Frau zu pornografischen Fotos zwingen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1