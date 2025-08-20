Richter Alexander Hold
Folge 430: Vergeltung
41 Min.Ab 12
Kathleen Vobitz wird beschuldigt, ihre Schwester mit einer Eisenstange verprügelt zu haben. War es Vergeltung, weil die Schwester sie beim Jugendamt wegen Kindesmisshandlung angezeigt hat? Und welche Rolle spielt der Freund der Schwester?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1