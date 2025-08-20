Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Eingesperrt in Mobil-Toilette

SAT.1Staffel 3Folge 435
43 Min.Ab 12

1. Fall: Kevin Baumann und Lars Blohm werden beschuldigt, die Schülerinnen Marie Fuchs und Pia Sommer in zwei Mobil-Toiletten gesperrt zu haben, um sie einen Kiesabhang runterrollen zu lassen. 2. Fall: Melissa Schwarz ist angeklagt, ihrem Lehrer Peter Wildmann absichtlich ein Auge ausgestochen zu haben. Wollte die Schülerin verhindern, dass sie als Prostituierte erkannt wird oder war sie auf dem Straßenstrich, um eine Wette einzulösen?

