Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Vergiftete Zigaretten

SAT.1Staffel 3Folge 470
Vergiftete Zigaretten

Vergiftete ZigarettenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 470: Vergiftete Zigaretten

44 Min.Ab 12

1. Fall: Die schwangere Sandra Blomberg soll eine Zigarette ihrer stark rauchenden Mitbewohnerin Luzy mit Fliegenpilzpartikeln vergiftet haben, um sie aus Angst um ihr Baby mit allen Mitteln vom Rauchen abzubringen. 2. Fall: Vera Bertram wird beschuldigt, sich als Wunderheilerin ausgegeben und der angeblich todkranken Manuela völlig wirkungslose Pillen für 10 000 Euro aufgeschwatzt zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen