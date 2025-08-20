Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles nur für Promo?

Staffel 3Folge 471
Folge 471: Alles nur für Promo?

44 Min.Ab 12

Der Schauspieler Mike Wehmeier, der eine 90-tägige Haftstrafe absitzt, soll seiner Schwester Paula Drogen beschafft haben. Hat die Drogenabhängige ein Interesse daran, dass ihr Bruder für längere Zeit hinter Gittern bleibt und beschuldigt ihn fälschlicherweise als Dealer? Oder handelt es sich einfach nur um einen PR-Gag, um ihn wieder ins Gespräch zu bringen?

SAT.1
