Richter Alexander Hold
Folge 471: Alles nur für Promo?
44 Min.Ab 12
Der Schauspieler Mike Wehmeier, der eine 90-tägige Haftstrafe absitzt, soll seiner Schwester Paula Drogen beschafft haben. Hat die Drogenabhängige ein Interesse daran, dass ihr Bruder für längere Zeit hinter Gittern bleibt und beschuldigt ihn fälschlicherweise als Dealer? Oder handelt es sich einfach nur um einen PR-Gag, um ihn wieder ins Gespräch zu bringen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1