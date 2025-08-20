Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Ein Sarg voller Falschgeld

SAT.1Staffel 3Folge 472
Ein Sarg voller Falschgeld

Ein Sarg voller FalschgeldJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 472: Ein Sarg voller Falschgeld

44 Min.Ab 12

Daniel Brunner soll im Streit seinen Onkel Anton mit einem Gürtel erdrosselt haben. Band er dem verhassten Verwandten einen schweren Stein um den Hals und versenkte ihn im Main? Rächte sich Daniel, weil sein Onkel gegen eine Heirat mit einer Frau aus dem verfeindeten Familienclan war?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen