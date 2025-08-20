Richter Alexander Hold
Folge 482: Asche und Rauch
41 Min.Ab 12
Die Ex-Prostituierte Miriam Leiser ist angeklagt, ihre schlecht laufende Bar in Brand gesteckt zu haben, um die Versicherungssumme zu kassieren. Oder ist das nur die Behauptung des schwer verbrannten Opfers Stefanie Nilson, um Miriam aus der Nachbarschaft zu vertreiben? Kann Miriams Sohn Kenny die Unschuld seiner Mutter beweisen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1