Richter Alexander Hold
Folge 486: Der Auftragskiller
44 Min.Ab 12
Der arbeitslose Michael wird beschuldigt, Karsten in einem Kneipen-Hinterhof ins Herz geschossen zu haben. Hatte der verzweifelte Michael bei Karsten seinen eigenen Mord in Auftrag gegeben, weil ihm sein Leben aussichtslos erschien? Wollte Michael dann doch nicht sterben? Wer sonst hatte einen Grund Karsten zu erschießen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1