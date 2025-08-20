Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mistgabelangriff

SAT.1Staffel 3Folge 492
Folge 492: Mistgabelangriff

45 Min.Ab 12

1. Fall: Die Bäuerin Marianne soll Peggy mit der Mistgabel über den Hof gehetzt, ihr in den Po gestochen und sie in die Jauchegrube geschubst haben. War Marianne so böse, weil Peggy und ihre Schwester die Schweine mit Wodka gefüttert hatten? 2. Fall: Die Snowboarderin Carola ist angeklagt, ihre Konkurrentin Pauline auf der Piste geschnitten und sie somit zu Fall gebracht zu haben - die Frau blieb hilflos auf der einsamen Piste liegen.

