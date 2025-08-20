Richter Alexander Hold
Folge 492: Mistgabelangriff
45 Min.Ab 12
1. Fall: Die Bäuerin Marianne soll Peggy mit der Mistgabel über den Hof gehetzt, ihr in den Po gestochen und sie in die Jauchegrube geschubst haben. War Marianne so böse, weil Peggy und ihre Schwester die Schweine mit Wodka gefüttert hatten? 2. Fall: Die Snowboarderin Carola ist angeklagt, ihre Konkurrentin Pauline auf der Piste geschnitten und sie somit zu Fall gebracht zu haben - die Frau blieb hilflos auf der einsamen Piste liegen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1