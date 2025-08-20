Richter Alexander Hold
Folge 495: Die edlen Räuber
44 Min.
Kira und Samuel sollen Kiras sehr wohlhabenden Vater ausgeraubt und ihn anschließend in sein Vogelhaus gesperrt haben, wo er den aggressiven Vögeln hilflos ausgeliefert war. Wollten die beiden Aussteiger, die als Hirten im Wald leben, sich von den 100 000 Euro eine Farm in den USA kaufen? Oder hatte Kiras Schwester mehr Grund, ihren Vater zusammen mit ihrem Freund zu berauben?
Richter Alexander Hold
