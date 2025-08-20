Richter Alexander Hold
Folge 501: Erpresster Ehemann
45 Min.Ab 12
1. Fall: Sabine wird beschuldigt, ihren Mann Frank aus Rache um Geld erpresst zu haben, weil er seit ihrer Schwangerschaft eine Geliebte hat. Wollte sie sich mit dem Geld auf einer Beautyfarm verwöhnen lassen oder setzte jemand anderes Frank unter Druck? 2. Fall: Wolfgang und seine Tochter Sandra sollen sich als Polizisten ausgegeben und der Piercerin Barbara bei einer angeblichen Polizeikontrolle die Schulter ausgekugelt haben.
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
