Richter Alexander Hold
Folge 503: Schlaflos
44 Min.Ab 12
Johanna soll ihre ältere Schwester Natalie fast in den Wahnsinn getrieben haben. Wollte sie, dass Natalie den Verstand verliert, weil sie ihr die Schuld am tragischen Tod der Mutter gab? Geisterte Johanna nachts in den Kleidern der Verstorbenen durchs Haus? Spielte sie Natalie im Auto die Stimme der toten Mutter vor, so dass die sich vor Schreck mit dem Wagen überschlug?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1