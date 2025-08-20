Richter Alexander Hold
Folge 505: Lady in Pink
44 Min.Ab 12
1. Fall: Die 50-jährige Gabriele wird beschuldigt, ihren 25-jährigen Geliebten aus Eifersucht bloßgestellt zu haben. Sie soll ihn halbnackt und mit einem Schweinerüssel dekoriert im Schaufenster eines Autohauses in einem Sportwagen festgekettet haben. 2. Fall: Steffen hat seine Freundin Ela beim Sex mit ihrem Chef in dessen Boutique erwischt. Der Gehörnte soll die beiden daraufhin nackt auf die Straße gejagt und die Boutique kurz und klein geschlagen haben.
