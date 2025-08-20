Richter Alexander Hold
Folge 516: Urlaubsbekanntschaft
44 Min.Ab 12
Bernhard Lichtenberg soll die Zwillingsschwester seiner Frau Carolina aus nächster Nähe erschossen haben. Hat er die eineiigen Zwillinge verwechselt? Hatte er eigentlich vor, seine Ehefrau zu töten, weil sie ihn erpresst hat?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1