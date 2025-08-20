Richter Alexander Hold
Folge 518: Der Brandraum
44 Min.Ab 12
Der Musiker Markus ist angeklagt, seine polnische Freundin Beata entführt und in einem abgelegenen Bunker festgehalten zu haben. Er soll sie nackt an ein Eisenbett gekettet und Amateurfotografen ausgeliefert haben. Wollte er mit diesen Nacktfotos seine Schulden begleichen? Oder hat der Hausmeister Ralf seine Finger im Spiel?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1