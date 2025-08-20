Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der Brandraum

SAT.1Staffel 3Folge 518
Der Brandraum

Richter Alexander Hold

Folge 518: Der Brandraum

44 Min.Ab 12

Der Musiker Markus ist angeklagt, seine polnische Freundin Beata entführt und in einem abgelegenen Bunker festgehalten zu haben. Er soll sie nackt an ein Eisenbett gekettet und Amateurfotografen ausgeliefert haben. Wollte er mit diesen Nacktfotos seine Schulden begleichen? Oder hat der Hausmeister Ralf seine Finger im Spiel?

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

