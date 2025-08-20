Richter Alexander Hold
Folge 521: Die Nachhilfeparty
44 Min.Ab 12
Der Lehrer Andreas wird beschuldigt, die Schülerin Sonja unter Drogen gesetzt und auf dem Billardtisch sexuell missbraucht zu haben - behauptet ihre Freundin Patrizia. Sein Freund Michael entlastet den Angeklagten ...
