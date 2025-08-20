Richter Alexander Hold
Folge 527: Der Hellseher
44 Min.Ab 12
Mark soll seine Jungendliebe Eva entführt und sie fünf Nächte lang in einem Hochspannungshäuschen gefangen gehalten haben. Inszenierte er die Entführung, um sich vor seinem Opfer später als Lebensretter aufzuspielen? Mark behauptet, dass er nur deshalb wusste, wo Eva versteckt war, weil er hellseherische Kräfte besitzt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1