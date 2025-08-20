Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Wie du mir, so ich dir

SAT.1Staffel 3Folge 540
Folge 540: Wie du mir, so ich dir

44 Min.Ab 12

Die schüchterne Sabine soll ihren Ehemann Rolf erbarmungslos gesteinigt haben - er kam nur knapp mit dem Leben davon. Sollte die Tat ein Befreiungsschlag sein, weil Sabine von ihm jahrelang gedemütigt und misshandelt wurde? Oder hatte ein Anderer einen Grund, sich an dem als äußerst brutal bekannten Gefängniswärter zu rächen?

