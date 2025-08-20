Richter Alexander Hold
Folge 540: Wie du mir, so ich dir
44 Min.Ab 12
Die schüchterne Sabine soll ihren Ehemann Rolf erbarmungslos gesteinigt haben - er kam nur knapp mit dem Leben davon. Sollte die Tat ein Befreiungsschlag sein, weil Sabine von ihm jahrelang gedemütigt und misshandelt wurde? Oder hatte ein Anderer einen Grund, sich an dem als äußerst brutal bekannten Gefängniswärter zu rächen?
Richter Alexander Hold
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1