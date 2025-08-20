Richter Alexander Hold
Folge 548: Haschkätzchen
44 Min.Ab 12
Die Apothekenhelferin Birgit ist angeklagt, ihren Chef und Liebhaber Peter mit Haschischkeksen in einen unkontrollierbaren Zustand gebracht zu haben. Weil der Apotheker nicht mehr zurechnungsfähig war, gab er einem Kunden ein falsches Medikament. Handelte Birgit aus Hilflosigkeit, weil Peter seine Familie nicht verlassen wollte? Oder steckt ihr Ex-Freund dahinter?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1