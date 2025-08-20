Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Haschkätzchen

SAT.1Staffel 3Folge 548
Haschkätzchen

Richter Alexander Hold

Folge 548: Haschkätzchen

44 Min.Ab 12

Die Apothekenhelferin Birgit ist angeklagt, ihren Chef und Liebhaber Peter mit Haschischkeksen in einen unkontrollierbaren Zustand gebracht zu haben. Weil der Apotheker nicht mehr zurechnungsfähig war, gab er einem Kunden ein falsches Medikament. Handelte Birgit aus Hilflosigkeit, weil Peter seine Familie nicht verlassen wollte? Oder steckt ihr Ex-Freund dahinter?

Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

