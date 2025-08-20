Richter Alexander Hold
Folge 566: Auto gegen Baum
44 Min.Ab 12
1. Fall, Teil 2 von gestern. 2. Fall: Harrys Schafe sind dafür verantwortlich, dass die Gastwirtin Marion mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt ist und schwer verletzt wurde. Sind die Tiere auf die Straße gelaufen, weil der Schäfer wieder einmal vergessen hatte, das Gatter des Weidezauns zu schließen? Oder hat Harry sie auf die Straße getrieben und den Unfall provoziert, weil er Trinkschulden bei der Gastwirtin hatte?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1