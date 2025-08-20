Richter Alexander Hold
Folge 571: Das Ritteressen
44 Min.Ab 12
Aljoscha soll versucht haben, seine Ex-Kollegin Susanne zu vergiften. Wollte er sich an ihr rächen, weil sie ihn aus der Firma gemobbt hat? Oder hat Susannes Ehemann mit ihrer Chefin gemeinsame Sache gemacht, weil die beiden ein Verhältnis haben?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1