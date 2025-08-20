Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Containerparadies

SAT.1Staffel 3Folge 573
Containerparadies

Richter Alexander Hold

Folge 573: Containerparadies

44 Min.Ab 12

Der Obdachlose Hans soll sich nach einem Diebstahl in einem Altkleidercontainer versteckt und von dort mit Schnapsflaschen nach der 17-jährigen Angela geworfen haben. Sie wurde dabei ernsthaft verletzt. 2. Fall: Fred wird beschuldigt, seinen Schüler Thomas auf einer U-Bahn-Tunnel-Party mit einem Stahlrohr niedergeschlagen und ihn in einem Versorgungsschacht eingesperrt zu haben. Thomas hat dem Lehrer mit einem Gerücht das Leben zur Hölle gemacht ...

Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

