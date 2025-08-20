Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 577
Folge 577: Sternbild Zwilling

44 Min.Ab 12

Die mittellose Lara ist angeklagt, bei ihrer Zwillingsschwester Berit eingebrochen zu sein und sie ausgeplündert zu haben. Erst kurz vor der Tat erfuhr Lara von der Existenz ihrer Zwillingsschwester, die bei ihren Adoptiveltern ein Luxusleben führt. War Lara von Neid zerfressen? Und welche Rolle spielt Berits Adoptivmutter, die Society-Lady Louise?

SAT.1
