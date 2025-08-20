Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Juwelier ausgeraubt

SAT.1Staffel 3Folge 579
Juwelier ausgeraubt

Richter Alexander Hold

Folge 579: Juwelier ausgeraubt

44 Min.Ab 12

Fortsetzung von gestern: Martin Forster sitzt heute den zweiten Tag auf der Anklagebank. Er soll das Juweliergeschäft seines Vaters überfallen und ausgeraubt haben ... 2. Fall: Alfons wird beschuldigt, den 15-jährigen Thomas über die Brüstung einer Brücke zwei Meter in die Tiefe gestoßen zu haben - der Junge liegt seitdem im Koma. Wollte Alfons Rache für seinen Sohn üben, der von Thomas wegen seiner Narben immer wieder geärgert und gequält wurde?

