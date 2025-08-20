Richter Alexander Hold
Folge 583: Verlorene Ehefrau
44 Min.Ab 12
Michael soll sich zu Betty, der Frau seines Freundes, in die Wohnung geschlichen und sie brutal vergewaltigt haben. Was trieb ihn zu diesem demütigenden Angriff? Und welche Rolle spielt es dabei, dass Michael mit Bettys Mann oft nachts unterwegs ist?
Richter Alexander Hold
