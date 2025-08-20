Richter Alexander Hold
Folge 591: Der Taschendieb
44 Min.Ab 12
Der Taschendieb Enrico ist angeklagt, seiner Geliebten in den Rücken geschossen und 150.000 Euro gestohlen zu haben. Heuchelte er seine Liebe zu Antonia nur vor, um an ihr Geld zu kommen? Oder kam Antonias Ehemann hinter die Affäre und wollte seine Ehefrau deshalb umbringen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1