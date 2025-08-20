Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die Ruine

SAT.1Staffel 3Folge 594
Die Ruine

Richter Alexander Hold

Folge 594: Die Ruine

44 Min.Ab 12

Die polnische Putzfrau Marja soll ihre Chefin Luise entführt und im Keller eines verlassenen Rohbaus 378 Tage lang gefangen gehalten haben. Wollte Marja die Unternehmerin verschwinden lassen, weil sie ein Verhältnis mit deren Ehemann Rolf hatte und Marja den Platz von Luise einnehmen wollte?

