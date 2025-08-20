Richter Alexander Hold
Folge 594: Die Ruine
44 Min.Ab 12
Die polnische Putzfrau Marja soll ihre Chefin Luise entführt und im Keller eines verlassenen Rohbaus 378 Tage lang gefangen gehalten haben. Wollte Marja die Unternehmerin verschwinden lassen, weil sie ein Verhältnis mit deren Ehemann Rolf hatte und Marja den Platz von Luise einnehmen wollte?
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
12
Copyrights:© SAT.1