Richter Alexander Hold
Folge 597: Stiefbruder
44 Min.Ab 12
Patrick soll seine schwangere, 17-jährige Stiefschwester Sabine mit einer Fahrradkette erdrosselt haben. Musste das Mädchen sterben, weil sie sich mit einem Mann traf, obwohl der herrische Vater das verboten hatte? Sollte Patrick Sabine überwachen und brachte sie aus Zorn um, weil er es nicht schaffte? Und warum hat Sabines Freund Jan den Leichenwagen samt Leiche gestohlen?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1