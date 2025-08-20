Richter Alexander Hold
Folge 601: Girls will be boys
44 Min.Ab 12
Vanessa soll dem Gefängniswärter Wigald mit heißer Lasagne das Gesicht schwer verbrannt haben. Sie hatte sich als Mann in das Gefängnis eingeschlichen, weil ihr Freund dort einsaß. Ging die junge Frau auf den Gefängniswärter los, weil er hinter ihre Tarnung gekommen war, oder handelte sie aus Notwehr?
Richter Alexander Hold
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Copyrights:© SAT.1