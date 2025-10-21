Richter Alexander Hold
Folge 1211: Feuerteufel
43 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Der obdachlose Jugendliche Rainer ist angeklagt, die Textilfirma von Katharina in Brand gesteckt zu haben - dort hatte er oft Unterschlupf gefunden. Fackelte Rainer das Unternehmen ab, weil Katharinas Ehemann ihn mit Handgreiflichkeiten vom Firmengelände gejagt hatte? Oder gab es Neider, die die erfolgreiche Firma in Schutt und Asche legen wollten?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1