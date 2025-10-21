Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Ab 12

Die Leibwächterin Angelika soll den Manager Christoph angeschossen haben. Sollte er sterben, weil er auf der Pressekonferenz verkünden wollte, der wahre Autor der erfolgreichen Krimiromane zu sein? Bisher ist immer Robert als Autor aufgetreten. Setzte der seine eigene Leibwächterin auf seinen Manager an? Robert behauptet, dass der Mordanschlag ihm gegolten habe!

